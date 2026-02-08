Trabzonspor'un otobüsünü taşladığı iddia edilen 6 kişi gözaltında
Samsunspor ile Trabzonspor karşısında dün oynanan maç öncesi Trabzon takımını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor’un takım otobüsünü taşladıkları iddia edilen 4’ü yaşı küçük 6 kişi gözaltına alındı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.
İŞLEMLER SÜRÜYOR
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ile T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.