Trabzonspor'un parlayan transferi Malheiro

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan Pedro Malheiro, takımın en verimli oyuncuları arasında yer aldı.

Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, istikrarı ile dikkati çekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi.

Malheiro, Süper Lig'de 17 maçta 1483 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

Sadece cezası nedeniyle ligin 13. haftasındaki Adana Demirspor maçında görev yapamayan Portekizli oyuncu, diğer karşılaşmaların tamamında ilk 11'de görev yaparak vazgeçilmez isimler arasında yer aldı.