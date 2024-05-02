Trabzonspor'un Samsunspor karşısında 61 puan ve 61. gol hedefi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde bu sezon 61 puana, bir gol atması halinde de 61. golüne ulaşmış olacak.

Bordo-mavililer, ligde geride kalan 34 hafta sonunda 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet ile 58 puan toplayarak 3. sıradaki iddiası sürdürüyor.

En yakın rakibi RAMS Başakşehir'in 6 puan önünde olan Karadeniz ekibi, kalan 4 haftada avantajını devam ettirerek sezonu 3. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi, hedefleri doğrultusunda hafta sonunda Yılport Samsunspor'u yenmesi halinde hem kentin plaka kodu 61 puana ulaşmış hem de üçüncülükteki iddiasını daha da güçlendirmiş olacak.