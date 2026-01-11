Trabzonspor'un serisi devam ediyor

Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersinspor’u 82-79 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bordo-mavililer, bu sonuçla üst üste 6'ncı galibiyetini alırken sezon genelinde 10. kez parkeden galip ayrıldı ve ligin ilk yarısını beşinci sırada tamamladı.

MÜCADELE SEVİYESİ YÜKSEKTİ

Maçın özellikle ikinci yarısında fiziksel temasın dozu yükselirken, her iki takım da yüksek eforla oynadı. Çok sayıda top kaybı ve hata yaşanmasına karşın mücadele seviyesi dikkat çekti.

Mersinspor’da Jack White ortaya koyduğu performansla takımını ayakta tutan isim oldu ancak bu çaba galibiyet için yeterli olmadı. Trabzonspor cephesinde ise kaptan İsmail Cem Ulusoy öne çıktı. Maç boyunca sorumluluk alan deneyimli oyuncu, kritik anlarda yaptığı katkılarla galibiyetin mimarı oldu ve yan rolden ana role geçerek takımını zafere taşıdı.

Bu sonuçla Mersinspor ligde 4. galibiyetinde kalırken, Trabzonspor ilk yarıyı güçlü bir performansla tamamlamış oldu.