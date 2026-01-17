Trabzonspor'un serisi devam ediyor

Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol’u 88-78 mağlup etti.

Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk periyot başa baş geçerken, Trabzonspor ilk 10 dakikayı 27-26 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Onvo Büyükçekmece Basketbol oyuna denge getirirken, devre 47-47 eşitlikle sona erdi.

10 SAYILIK FARK

Üçüncü periyotta temposunu artıran bordo-mavili ekip, savunmadaki sertliği ve hızlı hücumlarıyla farkı açtı. Trabzonspor, son çeyreğe 70-58’lik üstünlükle girdi. Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, parkeden 88-78 galip ayrıldı.

Trabzonspor’da Reed 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Hamm 13, Yeboah 11 ve Taylor 10 sayıyla galibiyete katkı verdi. Yeboah, karşılaşmanın son anlarında 5 faulle oyun dışı kaldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol’da ise Van Der Vuurst 19, Pipes 17 ve Bruinsma 13 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla üst üste yedinci defa sahadan galibiyetle ayrılar Trabzonspor ligdeki 11. galibiyetini elde ederken Büyükçekmece Basketbol 14. yenilgisini yaşadı.