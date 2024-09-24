Trabzonspor'un tarihi beraberlik sezonu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 5 maçını beraberlikle tamamladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan ve 2. haftayı bay geçen bordo-mavililerin, 3. haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor deplasmanından 0-0 berabere ayrılan Karadeniz ekibi, 5. haftada kendi evinde Beşiktaş ile 1-1, erteleme maçında da Bellona Kayserispor ile 2-2 ve son olarak Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, böylelikle 1974-1975 sezonunda çıktığı ligdeki 51. sezonunda ilk kez ilk 5 maçından beraberlikle ayrılarak lige tatsız bir başlangıç yaptı.