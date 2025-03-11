Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke, başkan yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin kulüp tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2015'te başlayan Fatih Tekke, son olarak Alanyaspor'u çalıştırmıştı. Bu sezona da Alanyaspor ile başlayan Tekke ile Alanyaspor'un yolları 7 Kasım 2024'te ayrılmıştı.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ile 239 maça çıkan Tekke, bu maçlarda 104 gol 36 asist kaydetmişti.

ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile dün yollarını ayırmıştı.

Trabzonspor'da 5’inci kez göreve gelen Şenol Güneş, başarı açısından beklentilerin uzağında kalmıştı. Bordo-mavili takım, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde ederek 30 puan topladı.