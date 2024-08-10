Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi
Trabzonspor’un yeni transferi Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi. Genç oyuncu, havalimanında taraftarlar tarafından çiçek ve tezahüratlarla karşılandı.
Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip, Ukrayna ekiplerinden Zorya Luhansk Takımından Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı. Karadeniz ekibiyle 4 yıllık anlaşma yapan 22 yaşındaki genç savunma oyuncu bu akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na geldi. Genç oyuncuyu havalimanında taraftarlar çiçek ve tezahüratlarla karşıladı.