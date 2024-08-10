Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi

Trabzonspor’un yeni transferi Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi. Genç oyuncu, havalimanında taraftarlar tarafından çiçek ve tezahüratlarla karşılandı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 23:45
  • Giriş: 10.08.2024 23:45
  • Güncelleme: 10.08.2024 23:46
Kaynak: DHA
Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip, Ukrayna ekiplerinden Zorya Luhansk Takımından Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı. Karadeniz ekibiyle 4 yıllık anlaşma yapan 22 yaşındaki genç savunma oyuncu bu akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na geldi. Genç oyuncuyu havalimanında taraftarlar çiçek ve tezahüratlarla karşıladı.

BirGün'e Abone Ol