Trabzonspor'un yeni transferi Mehmet Can Aydın Trabzon’da

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Mehmet Can Aydın sözleşme imzalamak için Trabzon’a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Schalke 04'te forma giyen Mehmet Can Aydın’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Prensip anlaşmasına varılan 21 yaşındaki sağ bek, bu akşam saat 22.20 sıralarında havayoluyla kente geldi. Genç futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti. Mehmet Can Aydın, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo-mavili takımla resmi sözleşme imzalayacak.