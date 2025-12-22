Trabzonspor'un yenilmezlik serisi başkentte sona erdi

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ilk devrenin kapanış maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Sahadan 4-3 mağlup ayrılan bordo-mavili takım, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ligde 11 maç sonra kaybeden Trabzonspor, ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada tamamladı. Trabzonspor, zirve yarışında Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisine düştü.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi ligde son yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 11 maçta ise 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

Trabzonspor'un, 6. haftadan itibaren aldığı sonuçlar ise şöyle:

Hafta Karşılaşma Skor 6. Trabzonspor-Gaziantep FK 1-1 7. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor 3-4 8. Trabzonspor-Kayserispor 4-0 9. Çaykur Rizespor-Trabzonspor 1-2 10. Trabzonspor-ikas Eyüpspor 2-0 11. Galatasaray-Trabzonspor 0-0 12. Trabzonspor-Corendon Alanyaspor 1-1 13. RAMS Başakşehir-Trabzonspor 3-4 14. Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor 3-1 15. Göztepe-Trabzonspor 1-2 16. Trabzonspor-Beşiktaş 3-3 17. Gençlerbirliği-Trabzonspor 4-3

- Muçi gollerine devam etti

Trabzonspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Muçi, bordo-mavili formayla gollerine devam etti.

Penaltıdan takımının 3. golünü atan Muçi, üst üste 5. maçında da gol sevinci yaşadı. Son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Muçi, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 7 gol kaydetti.

- 5 gol kafa vuruşuyla

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında 7 golün 5'i kafa vuruşuyla atıldı.

Başkent ekibinde Goutas, Oğulcan Ülgün ve Koita, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Trabzonspor'da da Augusto, fileleri iki kez kafa vuruşuyla havalandırdı.

- 7 gollü 4. maç

Süper Lig'de bu sezon 4. kez bir maçta 7 gol atıldı.

Ligde daha önce Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor (3-4), Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (2-5) ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (2-5) maçlarında 7 gol atılmıştı.

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında ise en son 2007 yılındaki karşılaşma 7 gollü geçmişti. 2007'de Gençlerbirliği'ni 4-3 yenen Trabzonspor, bu kez rakibine 4-3 mağlup oldu.

- Metin Diyadin dönemi galibiyetlerle başladı

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in 3. döneminde ligdeki ilk maçında zorlu rakibi Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Gençlerbirliği, Trabzonspor galibiyeti sonrası Diyadin yönetiminde 2'de 2 yaptı.

- Evinde kazanmaya devam etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'de evinde üst üste 3 maçını kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası Eryaman Stadı'nda RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 mağlup etti.

Başkent ekibi, bu sezon bir maçta ilk kez 3'den fazla gol attı.

Gençlerbirliği, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 11. sırada bitirdi.