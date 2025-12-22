Trabzonspor'un yenilmezlik serisi başkentte sona erdi
İlk devrenin son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 yenilen Trabzonspor, Süper Lig'de 11 maç sonra kaybetti - Trabzonspor, zirve yarışında Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisine düştü - Başkent ekibi, evinde üst üste 3. galibiyetini elde etti
ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ilk devrenin kapanış maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Sahadan 4-3 mağlup ayrılan bordo-mavili takım, şampiyonluk yarışında yara aldı.
Ligde 11 maç sonra kaybeden Trabzonspor, ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada tamamladı. Trabzonspor, zirve yarışında Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisine düştü.
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi ligde son yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 11 maçta ise 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.
Trabzonspor'un, 6. haftadan itibaren aldığı sonuçlar ise şöyle:
|Hafta
|Karşılaşma
|Skor
|6.
|Trabzonspor-Gaziantep FK
|1-1
|7.
|Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor
|3-4
|8.
|Trabzonspor-Kayserispor
|4-0
|9.
|Çaykur Rizespor-Trabzonspor
|1-2
|10.
|Trabzonspor-ikas Eyüpspor
|2-0
|11.
|Galatasaray-Trabzonspor
|0-0
|12.
|Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
|1-1
|13.
|RAMS Başakşehir-Trabzonspor
|3-4
|14.
|Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor
|3-1
|15.
|Göztepe-Trabzonspor
|1-2
|16.
|Trabzonspor-Beşiktaş
|3-3
|17.
|Gençlerbirliği-Trabzonspor
|4-3
- Muçi gollerine devam etti
Trabzonspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Muçi, bordo-mavili formayla gollerine devam etti.
Penaltıdan takımının 3. golünü atan Muçi, üst üste 5. maçında da gol sevinci yaşadı. Son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Muçi, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 7 gol kaydetti.
- 5 gol kafa vuruşuyla
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında 7 golün 5'i kafa vuruşuyla atıldı.
Başkent ekibinde Goutas, Oğulcan Ülgün ve Koita, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Trabzonspor'da da Augusto, fileleri iki kez kafa vuruşuyla havalandırdı.
- 7 gollü 4. maç
Süper Lig'de bu sezon 4. kez bir maçta 7 gol atıldı.
Ligde daha önce Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor (3-4), Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (2-5) ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (2-5) maçlarında 7 gol atılmıştı.
Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında ise en son 2007 yılındaki karşılaşma 7 gollü geçmişti. 2007'de Gençlerbirliği'ni 4-3 yenen Trabzonspor, bu kez rakibine 4-3 mağlup oldu.
- Metin Diyadin dönemi galibiyetlerle başladı
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in 3. döneminde ligdeki ilk maçında zorlu rakibi Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Gençlerbirliği, Trabzonspor galibiyeti sonrası Diyadin yönetiminde 2'de 2 yaptı.
- Evinde kazanmaya devam etti
Gençlerbirliği, Süper Lig'de evinde üst üste 3 maçını kazandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası Eryaman Stadı'nda RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 mağlup etti.
Başkent ekibi, bu sezon bir maçta ilk kez 3'den fazla gol attı.
Gençlerbirliği, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 11. sırada bitirdi.