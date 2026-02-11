Trabzonspor'un yıldızı derbide oynayamayacak

Trabzonspor, hafta sonu sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımdan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.

Sakatlığı nedeniyle son olarak Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyen Oleksandr Zubkov’un derbiye yetişme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Oyuncunun durumu yapılacak son MR kontrolünün ardından netlik kazanacak.

“YETİŞEMEME İHTİMALİ AĞIR BASIYOR”

61Saat’te yer alan habere göre, kulüp doktorlarının yapacağı son kontroller sonrası kesin karar verilecek. Ancak ilk bilgiler, Zubkov’un riske edilmeyeceği ve derbi kadrosunda yer almasının zor olduğu yönünde.

ALTERNATİF PLAN HAZIR

Teknik heyetin, Zubkov’un yokluğunda formda isimlerden Felipe Augusto’yu kanat hattına kaydırması ya da genç oyunculara rotasyonda şans vermesi seçenekler arasında bulunuyor.

Trabzonspor’da gözler şimdi hem MR sonucuna hem de teknik direktörün derbi planlamasına çevrilmiş durumda.