Trabzonspor'un zirve inadı

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41’e yükselterek zirve yarışındaki konumunu güçlendirdi. Bordo-mavililer, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2’ye indirdi.

Papara Park’ta oynanan karşılaşmada oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Trabzonspor, iç sahadaki başarılı performansını sürdürürken üst sıralardaki yerini de korudu. Alınan galibiyet, şampiyonluk yarışında bordo-mavililere önemli bir avantaj sağladı.

Trabzonspor, Kasımpaşa’yı bu sezon Süper Lig’de ikinci kez mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, rövanşta da sahasında 2-1’lik skorla gülen taraf oldu.

Bordo-mavililer, böylece 2021/22 sezonundan bu yana ilk kez Kasımpaşa’ya karşı aynı sezonda iki lig galibiyeti elde etti.

ONUACHU GOLLE DÖNDÜ

Afrika Uluslar Kupası’ndan döndükten sonra sahaya çıkan Paul Onuachu, yine takımının en önemli hücum silahı oldu. Bu sezon ligde attığı 12 golle Trabzonspor’a toplam 16 puan kazandıran Nijeryalı golcü, Kasımpaşa karşısında da etkili oyunuyla dikkat çekti.

Karşılaşmada oyunun merkezindeki isimlerden biri ise Oleksandr Zubkov oldu. Ukraynalı futbolcu, rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu olurken pas isabeti ve hücum katkısıyla öne çıktı. Zubkov, attığı şık golle Trabzonspor’un galibiyetinde belirleyici rol oynadı.