Trabzonspor'un zor haftası

Trendyol Süper Lig'de haftayı 2-2'lik Kasımpaşa beraberliği ile kapatarak puan kayıplarını sürdüren Trabzonspor'u çok daha zorlu bir hafta bekliyor.

Ligin 16. haftasında 22 puan gerisinde yer aldığı lider Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren dış sahada galibiyet elde edemiyor. En son geçen sezonun 37. haftasında İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, daha sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, Galatasaray karşısında galip gelmesi halinde 212 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermiş olacak.