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Trabzonspor'un zor haftası

Ajans Haberleri
  • 09.12.2024 13:39
  • Giriş: 09.12.2024 13:39
  • Güncelleme: 09.12.2024 13:39
Kaynak: AA
Trabzonspor'un zor haftası

Trendyol Süper Lig'de haftayı 2-2'lik Kasımpaşa beraberliği ile kapatarak puan kayıplarını sürdüren Trabzonspor'u çok daha zorlu bir hafta bekliyor.

Ligin 16. haftasında 22 puan gerisinde yer aldığı lider Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren dış sahada galibiyet elde edemiyor. En son geçen sezonun 37. haftasında İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, daha sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, Galatasaray karşısında galip gelmesi halinde 212 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermiş olacak.

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