Trabzonspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda yeni bir başarı sayfası açmak için sahaya çıkıyor. Bordo-mavililer, İmaj Altyapı Vansporu ağırlayarak 10. kez kupayı müzesine götürme mücadelesine başlayacak.

TRABZONSPOR’UN TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ: 10. KEZ MUTLU SONA ULAŞMAK

Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası tarihinde oldukça köklü bir geçmişe sahip. Lige çıktığı ilk sezon olan 1974-1975’te finale kadar yükselerek dikkat çeken Trabzonspor, bugüne kadar toplam 17 final oynadı ve bu finallerin 9’unu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Son olarak 2019-2020 sezonunda Alanyaspor’u 2-0 yenerek kupayı kaldıran bordo-mavililer, 5 yıl aradan sonra yeniden aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Trabzonspor’un kupayı kazandığı rakipler arasında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Bursaspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor gibi Türkiye’nin köklü kulüpleri bulunuyor. Bu tablo, bordo-mavililerin kupa tarihindeki etkileyici performansını bir kez daha gözler önüne seriyor.

SON İKİ SEZONDA FİNAL VARDI AMA KUPAYA UZANAMADI

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda son iki sezonda finale yükselme başarısı gösterdi ancak kupaya ulaşamadı. 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, geçen sezon ise Galatasaray’a 3-0 yenilerek kupayı ikinci kez üst üste kaybetti.

Bu iki final yenilgisi, Trabzonspor için yeni sezonda kupaya olan motivasyonun daha da artmasına neden oluyor. Bordo-mavililer, bu kez hata yapmak istemiyor.

TRABZONSPOR’UN TÜRKİYE KUPASI FİNALLERİNDEKİ PERFORMANSI

Trabzonspor’un futbol tarihine geçen 17 Türkiye Kupası finali, başarılarla ve unutulmaz karşılaşmalarla dolu. İlk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kazanan bordo-mavililer, en son kupasını ise 2019-2020 sezonunda Alanyaspor’a karşı aldı. Bu süreçte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi güçlü rakiplerle oynanan finaller Türk futbol tarihinde önemli izler bıraktı.

Öne çıkan bazı final başarıları şöyle özetlenebilir:

1976-1977: Beşiktaş karşısında ilk kupa sevinci

Beşiktaş karşısında ilk kupa sevinci 1977-1978: Adana Demirspor’u yenerek üst üste ikinci şampiyonluk

Adana Demirspor’u yenerek üst üste ikinci şampiyonluk 1991-1992: Bursaspor’a karşı unutulmaz geri dönüşle kupa

Bursaspor’a karşı unutulmaz geri dönüşle kupa 2003-2004: Gençlerbirliği karşısında üst üste ikincilik

Gençlerbirliği karşısında üst üste ikincilik 2009-2010: Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek büyük bir final galibiyeti

Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek büyük bir final galibiyeti 2019-2020: Alanyaspor karşısında 2-0'lık net galibiyet

TRABZONSPOR’UN BU SEZONKİ KUPA HEDEFİ

Bordo-mavililer için Türkiye Kupası, hem tarihsel bir öneme hem de sezon hedeflerinin tamamlanması açısından büyük bir role sahip. Son iki sezonda finali kaybettikten sonra Trabzonspor, bu kez kupayı kazanarak hem taraftarlara moral vermek hem de son yıllardaki yükselişini taçlandırmak istiyor.

Vanspor karşılaşması, bu uzun yolculuğun ilk adımı olacak. Favori olarak sahaya çıkacak bordo-mavililerde hedef, turu geçip kupada adım adım ilerlemek.

TRABZONSPOR - İMAJ ALTYAPI VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 3 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Saat kaçta?

Müsabaka 20.30’da başlayacak.

Hangi kanalda?

Trabzonspor - Vanspor maçı, A Spor’da canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Bu nedenle tüm taraftarlar hiçbir yayın ücreti ödemeden mücadeleyi takip edebilecek.