Trabzonspor ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Spor
  • 27.05.2026 10:24
  • Güncelleme: 27.05.2026 10:33
Kaynak: Spor Servisi
AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

PALUT DA SEVK EDİLDİ

TFF'nin açıklamasına göre Trabzonspor ve Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 oyuncunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un PFDK'ye sevki ise sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve tedbire uymama gerekçeleriyle yapıldı.

