Trabzonspor, Wagner Pina’yı kadrosuna kattı

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu öncesi ilk transferini Portekiz ekibi Estoril’de forma giyen genç sağ bek Wagner Pina ile yaptı.

Portekiz doğumlu ve Yeşil Burun Adaları asıllı olan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Estoril formasıyla 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Pina, toplamda 2.377 dakika sahada kaldı.



Pedro Malheiro’nun yerine Pina

Pedro Malheiro’nun takımdan ayrılmasının ardından sağ bek mevkiisi için yeni bir isim arayışına giren Trabzonspor, bu boşluğu bir başka Portekiz Ligi oyuncusuyla doldurdu. Genç yaşına rağmen istikrarlı performansıyla öne çıkan Wagner Pina, Fatih Tekke’nin sağ bek tercihleri arasında yer alacak.



NFC teknolojili duyuru

Trabzonspor, transferi futbol dünyasında ilk kez kullanılan bir yöntemle duyurdu. Bordo-mavililer, yeni sezon formasında yer verdiği NFC teknolojisi ile transfer haberini taraftarlarına ulaştırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Yeni sezonun ilk transferi şimdi NFC teknolojili yeni sezon formamızda! Telefonunu armamıza yaklaştır, yeni transferi ilk sen öğren!" ifadelerine yer verildi.

Bu yenilikçi yöntemle, yeni sezon formasını ilk satın alan taraftarlar, Wagner Pina’nın transferini herkesten önce öğrenme fırsatı buldu.