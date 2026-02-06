Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 06.02.2026 10:59
  • Giriş: 06.02.2026 10:59
  • Güncelleme: 06.02.2026 10:59
Kaynak: AA
Trabzonspor, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.

Trabzonspor'da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde Muçi'nin 3 sarı kartı bulunuyor.

BirGün'e Abone Ol