Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon'daki ilk etabını tamamlandı

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 1 Temmuz'da 14 günlük kamp çalışmaları için Macaristan'a gidecek

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon'daki ilk etabını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise kuvvet ve sürat çalışması yapıldı.

Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 1 Temmuz Pazartesi günü 14 günlük kamp için Macaristan'a gidecek.