Trabzonspor "yenilmezlik serilerini" yeni yıla taşıyamadı

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada mağlup olan Trabzonspor'un "11 maçlık yenilmezlik serileri" de sona erdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, 2025 yılının sonunda taraftarını üzen sonuçlarla sahadan ayrıldı.

Bordo-mavililer, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak Papara Park'ta resmi maçlardaki 11 maçlık yenilmezlik serisini devam ettiremedi.

Papara Park'ta geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasındaki 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Corendon Alanyaspor yenilgisiyle Trabzon'da 11 maç sonra mağlup olan bordo-mavililerin sahasında kaybetmeme serisi 221 gün sürdü.

- Süper Lig'de 99 gün sonra mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Gençlerbirliği'ne dün 4-3 yenilen Trabzonspor'un, ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi de bitti.

En son ligin 5. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, 99 gün sonra Gençlerbirliği'ne kaybetti.

Fenerbahçe maçının ardından 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Trabzonspor, başkent Ankara'da yenilmezlik serisini 12. maça taşıyamadı.

- Tekke ile 15 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet

Trabzonspor, Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında sadece Gençlerbirliği ve Alanyaspor'a kaybetti.

Sezonun ilk devresinin son maçında başkentte Gençlerbirliği'ne yenilen genç çalıştırıcı idaresindeki bordo-mavililer, iki sezonda toplam 28 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Karadeniz ekibi, daha önce ligdeki maçlarda deplasmanlarda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0'lık skorlarla Galatasaray'a ise kendi evinde 2-0 yenilmişti.

Fatih Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon sadece Galatasaray karşısında finalde kaybeden Trabzonspor, bu sezon ise aynı organizasyonda Corendon Alanyaspor'a yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

- 2026'ya moral bozukluğuyla giriyor

Ligin son 2 haftasında Beşiktaş ile sahasında berabere kalan, Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Corendon Alanyaspor'a evinde 1-0 yenilen Trabzonspor, son 3 maçta aldığı 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 2026 yılına moral bozukluğuyla giriyor.

Ligde lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan Trabzonspor, zirve yarışında son 2 haftada 5 puan kaybederek "yara" aldı.