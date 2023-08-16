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Trabzonspor, Yunan forvet Fountas ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Trabzonspor, 27 yaşındaki Yunan forvet Taxiarchis Fountas ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 15:43
  • Giriş: 16.08.2023 15:43
  • Güncelleme: 16.08.2023 15:43
Kaynak: İHA
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Trabzonspor, Yunan forvet Fountas ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dün İstanbul’a gelen 27 yaşındaki Yunan forvet oyuncusu Taxiarchis Fountas ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi. 

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