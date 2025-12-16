Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u konuk edecek

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 16.12.2025 11:39
  • Giriş: 16.12.2025 11:39
  • Güncelleme: 16.12.2025 11:39
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.

