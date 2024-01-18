Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'yi 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Trabzonspor, Manisa FK'yı konuk etti. Karşılaşma Papara Park'ta oynandı. Mücadelede Turgut Doman düdük çaldı. Trabzonspor, Manisa FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve üst tura yükseldi.



Trabzonspor'un gollerini 7'nci dakikada Taxiarchis Fountas ile 28 ve 69'uncu dakikalarda Enis Destan kaydetti. Manisa FK'da fileleri 15'inci dakikada Meriton Korenica havalandırdı.