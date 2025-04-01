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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 10:58
  • Giriş: 01.04.2025 10:58
  • Güncelleme: 01.04.2025 10:59
Kaynak: AA
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

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