Trabzonspor zirveden kopmadı

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk yarısını Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek galibiyetle kapatan Trabzonspor, 3'üncü sıradaki yerini de korumuş oldu. Ligin ilk yarısında 19 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 36 puan toplayarak devreyi ilk 3'te tamamlayan bordo-mavililer, geçen sezonun ilk yarısında da aynı puanı toplamış ancak devreyi 6'ncı sırada tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışındaki iki takımın en yakın takipçisi olarak da zirvedeki yürüyüşünü sürdürmüş oldu.

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk yarısı ertelenen 16'ncı hafta maçlarının oynanmasıyla tamamlandı. Trabzonspor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Bordo-mavililer, 36 puanla ilk yarıyı 3'üncü sırada tamamlarken, geçen sezonun devre arasında da aynı puanı toplamış ancak 6'ncı sırada yer almıştı.

Trabzonspor 2023-24 sezonunun ilk yarısında oynadığı 19 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer bu maçlarda rakip filelere 34 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü. Artı 13 averajla 36 puan toplayan bordo-mavililer ligin ilk yarısını 50 puana sahip Fenerbahçe ve 48 puana sahip Galatasaray'ın ardından en yakın takipçileri olarak 3'üncü sırada tamamladı.

2022-23 sezonunun ilk yarısını da 36 puan toplamasına karşın devreyi 6'ncı sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, aynı sezonun ilk yarısında 18 maçta; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılmış, 26 gol atıp, kalesinde 25 gol görmüştü. Trabzonspor bu sonuçlarla 1 averajla 32 puanla 6'ncı sırada yer almıştı.