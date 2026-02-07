Trabzonspor zorlu deplasmandan üç puanla çıktı

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen bordo-mavililer sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maçın önemli anları:

7. dakikada Holse'nin pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlak Mustafa Eskihellaç'ın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

ONUACHU RESİTALİ

23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plasesinde kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü devam ettiren Trabzonspor, 81'de Paul Onuachu, 90'da ise Ernest Muçi'nin penaltıdan attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı.