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Trabzonspor’da 4 futbolcu Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak

Ajans Haberleri
  • 17.05.2025 19:35
  • Giriş: 17.05.2025 19:35
  • Güncelleme: 17.05.2025 19:35
Kaynak: İHA
Trabzonspor’da 4 futbolcu Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcular Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

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