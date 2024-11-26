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Trabzonspor’da Adana Demirspor galibiyeti yüzleri güldürdü

Ajans Haberleri
  • 26.11.2024 11:47
  • Giriş: 26.11.2024 11:47
  • Güncelleme: 26.11.2024 11:47
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da Adana Demirspor galibiyeti yüzleri güldürdü

Trabzonspor’da Adana Demirspor karşısında elde edilen farklı galibiyet yüzleri güldürdü. Üç hafta üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra sahasında farklı kazanan bordo-mavililer bu galibiyetle büyük moral kazandı.

Adana Demirspor'u sahasında 5-0 mağlup eden Trabzonspor bu galibiyetle hem büyük bir moral buldu hem de puanını 15’e çıkartarak puan sıralamasında 13’üncülükten 10’uncu sıraya yükseldi. Adana Demirspor maçı öncesinde -2 averaja sahip olan bordo-mavili takım attığı 5 golle artı 3 averaja geçmiş oldu.

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