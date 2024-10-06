Trabzonspor’da beraberlik kabusu bitmiyor

Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Hatayspor’la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasman galibiyet hasretini sona erdiremedi.

Bordo-mavili takım Hatayspor beraberliği ile Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 4 deplasman maçından da beraberlikle ayrılmış oldu.

Sezona Sivas deplasmanında (0-0) aldığı beraberlikle başlayan Trabzonspor, 4’üncü haftada Eyüpspor ve 6’ncı haftada Gaziantep FK ile de golsüz berabere berabere kalmıştı.

Dün Hatayspor deplasmanından da1-1’lik sonuçla dönen bordo-mavililer, böylelikle deplasman galibiyet hasretini 4 haftaya çıkarmış oldu. Karadeniz ekibi Hatayspor beraberliği ile bu sezon Süper Lig’de çıktığı 7 maçın 6’sında berabere kaldı.