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Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 15:48
  • Giriş: 30.01.2024 15:48
  • Güncelleme: 30.01.2024 15:49
Kaynak: İHA
Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı. Bordo-mavililer, rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı. 

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