Trabzonspor’da da oynamıştı: Campbell hayatını kaybetti

Bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, yaşadığı ciddi bir hastalık nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybetti.

1998-1999 sezonunda Trabzponspor’da da forma giyen eski santrfor ile ilgili İngiltere Premier Lig de kurumsal bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, "Arsenal, Nottingham Forest, Everton ve West Brom'un eski forveti Kevin Campbell'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimiz Kevin'in ailesi, arkadaşları ve oynadığı kulüplerle ilişkili olanlarla birlikte” ifadeleri yer aldı.

Campbell, 1998 yılında Nottingham Forest'tan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

1 sene bordo-mavili takımda oynayan Campbell, daha sonra Everton’a kiralandı. İngiliz eski futbolcu, kısa bir süre sonra ise Everton'a bonservisiyle birlikte imza attı.

Trabzonspor'da 18 maça çıkan Campbell, beş gol atıp beş de asist kaydetti.