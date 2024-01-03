Trabzonspor’da Denswil'in sakatlığına ilişkin açıklama

Trabzonspor’dan Stefano Denswil’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü'nden dün yapılan antrenman sırasında ağrı hisseden Denswill’in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil’in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.