Trabzonspor’da Draguş’un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)-TRABZONSPOR, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Denis Draguş’un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Denis Draguş’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, tarafından yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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