Trabzonspor’da Edin Vısca’dan kötü haber

Trendyol Süper Lig’in açılış maçında sahasında Antalyaspor’u mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililere Edin Vısca’dan ise kötü haber geldi.



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sahasında Antalyaspor’u tek golle mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan bordo-mavililer, Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Edin Visca’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, “Futbol A Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Visca’nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

Bosnalı oyuncunun 2 ila 3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı, Galatasaray maçında ise oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.