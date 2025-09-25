Trabzonspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Nurgül GÜNAYDIN-Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA)- TRABZONSPOR Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcular ısınmanın ardından kısa pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

Bordo-mavili takımda sakatlığı düzelen Arseniy Batagov takımla birlikte çalışmalara katılırken, Anthony Nwakaeme ile Mustafa Eskihellaç ise sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.

FOTOĞRAFLI