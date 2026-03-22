Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi: Zirve yarışına geri dönüşün mimarı

Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan döneminin en dikkat çekici teknik direktör performansına Fatih Tekke imza attı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde hem istikrar yakaladı hem de yeniden zirve yarışının güçlü adaylarından biri haline geldi.

İSTATİSTİKLERLE ZİRVEYE YÜRÜYÜŞ

48 yaşındaki teknik adam, göreve geldiği günden bu yana Süper Lig’de çıktığı 38 maçta 23 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 5 mağlubiyet aldı. 2.07 puan ortalaması yakalayan Tekke, Doğan döneminde görev yapan teknik direktörler arasında açık ara zirvede yer aldı.

Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında göreve gelen Tekke, ilk etapta 11 maçta 19 puan toplayarak takımın sezonu 51 puanla 7. sırada tamamlamasını sağladı. Bu sezon ise tablo tamamen değişti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun 27. haftası itibarıyla 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 60 puana ulaştı. Bordo-mavililer, lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin hemen arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonluk yaşanan sezondaki performansın yalnızca 6 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, kalan haftalarda zirveyi zorlamaya kararlı.

Göreve geldiği ilk dönemde “uzun süre kalamaz” yorumlarıyla karşı karşıya kalan Tekke, kısa sürede bu algıyı tersine çevirdi. Takımı yeniden organize eden genç teknik adam, özellikle deplasman performansını yukarı çekerek Trabzonspor’u yarışın içine soktu.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ertuğrul Doğan döneminde görev yapan diğer teknik direktörler arasında Abdullah Avcı 1.80, Nenad Bjelica 1.50, Şenol Güneş ise 1.30 puan ortalamasında kaldı. Tekke’nin yakaladığı 2.07 ortalama, bordo-mavili kulüpte son dönemin en istikrarlı teknik direktör performansı olarak öne çıktı.