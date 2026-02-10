Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 22’nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 13.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

