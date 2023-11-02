Trabzonspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Kaynak: DHA
Trazonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı.
5’e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek.
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