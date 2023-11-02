Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Trabzonspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Ajans Haberleri
  • 02.11.2023 15:17
  • Giriş: 02.11.2023 15:17
  • Güncelleme: 02.11.2023 15:17
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Trazonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı.

5’e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 