Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında oynanayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Manisa FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. 5’e 2 ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



