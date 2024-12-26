Trabzonspor’da gol yükünü Banza çekti

Trabzonspor, Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde oynadığı 16 maçta 24 gol kaydederken en golcü oyuncusu 10 gol ile Simon Banza oldu. Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 19 puanla 13'üncü sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan bordo-mavili takımda, 10 oyuncu fileleri havalandırdı.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, 10 golle takımının en skorer oyuncusu oldu Süper Lig'in ilk yarısında 24 gole imza atan Trabzonspor'da 10 futbolcu fileleri havalandırdı. Yaptığı 16 maçın 13'ünde ağları sarsmayı başaran bordo-mavili takımda Banza, Cham, Visca, Ozan Tufan, Malheiro, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme gol sevinci yaşayan oyuncular oldu.