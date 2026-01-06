Trabzonspor’da hayal kırıklığı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Kupa Yarı Finali’nde Galatasaray’a 4-1 mağlup olurken taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Trabzonspor, Süper Kupa’nın bu sezon ilk kez uygulanan 4 takımlı turnuva formatında, finale çıkamadan elenmiş oldu. Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyet camiada hayal kırıklığı yerel basın manşetlerinde de geniş yer buldu. Daha önce tek maç finali üzerinden oynanan Süper Kupa’da yarı final aşaması bulunmazken, 2025/26 sezonuyla birlikte kupanın sistemi değişti ve organizasyon ilk kez eleme usulüyle oynanmaya başladı. Bu yeni format, Trabzonspor için turnuva tarihindeki bir ilki de beraberinde getirmiş oldu. Bordo-mavili ekip, Süper Kupa’yı en son 30 Temmuz 2022’de İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalde Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek kazanmıştı.

Bordo mavili camiada Süper Kupa Yarı Finali’nde Galatasaray’a karşı 4-1'lik mağlubiyet sonrası tartışmaların ana gündemi ise kadro derinliği, savunma hatları ve transfer stratejileri oldu. Trabzonspor'da gözler yapılacak transferlere çevrildi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’un mağlubiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Yine bize hüsran, yine bize hasret var

Sonnokta gazetesi: Yine hüsran

Taka: Transferiniz batsın

Günebakış gazetesi: Trabzon’dan bu kadar

