Trabzonspor’da Jens Stryge Larsen ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.