Trabzonspor’da kamp programı açıklandı

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’UN 2025-2026 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu. Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak.

Trabzon etabını 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlayacak olan bordo-mavililer, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’a giderek hazırlıklarına burada devam edecek. Trabzonspor’un Erzurum kampı 27 Temmuz Pazar günü sona erecek. (DHA)

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