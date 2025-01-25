Trabzonspor’da Kayserispor hazırlıkları devam ediyor
Kaynak: DHA
Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, bugün saat 15.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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