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Trabzonspor’da Kayserispor hazırlıkları devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 25.01.2025 14:10
  • Giriş: 25.01.2025 14:10
  • Güncelleme: 25.01.2025 14:10
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da Kayserispor hazırlıkları devam ediyor

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, bugün saat 15.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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