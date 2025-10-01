Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 01.10.2025 22:22
  • Giriş: 01.10.2025 22:22
  • Güncelleme: 01.10.2025 22:22
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol