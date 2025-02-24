Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 22:09
  • Giriş: 24.02.2025 22:09
  • Güncelleme: 24.02.2025 22:09
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü maçında karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol