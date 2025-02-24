Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü maçında karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. (DHA)

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