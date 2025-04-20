Trabzonspor’da Kupa mesaisi başladı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek. (DHA)

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