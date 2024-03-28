Trabzonspor’da Mislav Orsic sahalara dönüyor

Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiği fakat yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Mislav Orsic, yeniden sahalara dönüyor.

Hırvat oyuncu, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın süre vermesi halinde 1 yıl sonra resmi bir müsabakada forma giyecek.

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Southampton takımından kadrosuna kattığı fakat sezon başında Slovenya’daki hazırlık kampı çalışmalarında çapraz bağları yırtılan Mislav Orsic, sahalara dönüyor.

Hırvat futbolcu, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından hazır hale geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Konyaspor ile oynanacak maçta süre vermesi durumunda 31 yaşındaki orta saha, 1 yıl sonra resmi bir müsabakada forma şansı bulacak.









