Trabzonspor’da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.



Süper Lig’in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)