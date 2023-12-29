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Trabzonspor’da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 29.12.2023 23:47
  • Giriş: 29.12.2023 23:47
  • Güncelleme: 29.12.2023 23:47
Kaynak: DHA
Trabzonspor’da MKE Ankaragücü mesaisi başladı


Süper Lig’in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
(FOTOĞRAFLI)

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