Trabzonspor’da Ozan Tufan'ın çıkışı: Son haftaların vazgeçilmezi oldu

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da takımın golünü atan Ozan Tufan, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin sezonun büyük bölümünde sınırlı süre verdiği deneyimli orta saha oyuncusu, son 6 haftada ilk 11’in değişmez isimlerinden biri oldu.

Ozan Tufan, ligin 24. haftasında Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte ilk 11’de düzenli forma giymeye başlarken, savunmanın sağında ve orta sahada yaşanan eksiklikleri fırsata çevirdi.

Tecrübeli oyuncu; Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında da ilk 11’de sahaya çıktı.

SON 6 MAÇTA 16 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Ozan Tufan’ın ilk 11’de görev aldığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek zirve yarışında kritik puanlar topladı.

GOLLE MORAL BULDU

Bu sezon 20 maçta 1025 dakika süre alan Ozan Tufan, Alanyaspor karşısında attığı golle sezonun ilk golünü kaydetti. Bordo-mavili oyuncu, takımının deplasmandan puanla dönmesinde önemli rol oynadı.

İki sezon önce Hull City’den transfer edilen ve zaman zaman formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan, sezonun ilk bölümünde sınırlı süreler almıştı.

Bazı maçlarda forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu, son haftalardaki çıkışıyla yeniden teknik heyetin güvenini kazandı.

Son 6 haftadaki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, bu süreçte formunu yükselterek Trabzonspor’un en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi.