Trabzonspor’da Paul Onuachu golleriyle tarih yazıyor

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor’da Paul Onuachu attığı iki golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Nijeryalı santrfor, son haftalardaki etkili performansıyla bordo-mavili kulüp tarihinde önemli bir başarıya ulaşma yolunda ilerliyor.

2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giydikten sonra sezon başında bonservisiyle kadroya katılan Onuachu, bu sezon ligde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

22 MAÇTA 20 GOL ATTI

İlk sezonunda 21 maçta 15 gol atan Nijeryalı futbolcu, bu sezon ise 22 lig karşılaşmasında 20 gole ulaştı.

İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalaması yakalayan Onuachu, bu sezon ise 0,90 gol ortalamasıyla daha yüksek bir performans ortaya koydu.

SÖRLOTH VE ŞOTA’NIN REKORLARINA YAKLAŞIYOR

Trabzonspor’da bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncular arasında yer alan Şota Arveladze ve Alexander Sörloth’un performansına yaklaşan Onuachu’nun, kalan haftalarda yeni bir rekora ulaşma ihtimali bulunuyor.

Nijeryalı golcü kalan 9 haftada 4 gol atması halinde 2019-2020 sezonunda 24 gol kaydeden Alexander Sörloth’u, 5 gol atması halinde ise 1995-96 sezonunda 25 golle gol kralı olan Şota Arveladze’yi yakalayacak.

Onuachu’nun 6 gol daha bulması durumunda ise Trabzonspor tarihinde bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını tek başına elde etmesi mümkün olacak.

KULÜP TARİHİNDE 6. GOL KRALI OLABİLİR

Onuachu’nun sezonu gol krallığıyla tamamlaması halinde Trabzonspor tarihinde bu başarıyı elde eden altıncı futbolcu olacak.

Bordo-mavili kulüpte daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı sevinci yaşamıştı.

GOL KRALLIĞINDA FARK AÇTI

Süper Lig’de geride kalan 25 haftada 20 gole ulaşan Onuachu, gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı futbolcuyu 16 golle Eldor Shomurodov, 13’er golle ise Anderson Talisca ve Mauro Icardi takip ediyor.

TAKIM GOLLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ATTI

Trabzonspor’un ligde attığı gollerin önemli bir bölümüne imza atan Onuachu, takımının skor yükünü de sırtlıyor. Bordo-mavili ekip, ligde 25 maçta 51 gol atarken bu gollerin 20’si Nijeryalı santrfordan geldi.

Afrika Uluslar Kupası dönüşünün ardından formunu daha da yükselten Onuachu, ligde üst üste 7 maçta 9 gol atarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Trabzonspor, ligde 54 puanla 3. sırada yer alırken Onuachu’nun gol attığı 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 37 puan topladı.